Как защитить себя от финансовых проблем при увольнении: всё о страховке от потери работы

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2:56
Страхование

Услышать о своём увольнении — это всегда неприятно, особенно когда есть кредитные обязательства. Однако никто не застрахован от такой ситуации, и есть способы уменьшить её негативные последствия. Рассмотрим, кому и когда может пригодиться страховка от потери работы.

Эксперты рассказали, как избежать финансового краха после увольнения
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Что такое страховка от потери работы

Страховка от потери работы — это страховой продукт, который предоставляет компенсацию в случае увольнения не по инициативе работника. Это может включать ликвидацию организации или сокращение штата. Многие страховые компании также включают в список страховых случаев увольнение из-за несоответствия или смены собственника компании.

Преимущества страхования от недобровольной потери работы:

  1. Оплата кредита или ипотеки страховщиком на срок от трех до шести месяцев, пока заемщик ищет новую работу.
  2. Возмещение расходов на период поиска работы.
  3. Избежание штрафов за просрочку платежей по кредиту.
  4. Уверенность в будущем, что улучшает качество жизни.

Однако существуют и недостатки:

  1. Страховка действует только один год, после чего необходимо приобретать новый полис.
  2. Ограниченные выплаты.
  3. Жёсткие временные рамки выплаты компенсаций.

Кто может оформить страховку

Страховку чаще всего оформляют люди с кредитами или ипотекой. В некоторых случаях, особенно при займе на жильё, страхование от потери работы является обязательным условием. После пандемии COVID-19 многие начали интересоваться таким страхованием даже без наличия кредитов.

Для приобретения полиса необходимо выполнение следующих условий: наличие бессрочного трудового договора, общий трудовой стаж не менее года, отработка на последнем месте не менее полугода, отсутствие пенсионного статуса.

Как воспользоваться страховкой

В случае наступления страхового случая нужно собрать полный пакет документов с места работы, который можно предоставить в электронной форме через портал "Госуслуги". Выплаты начнутся после двухмесячного периода, в течение которого работодатель обязан выплачивать выходное пособие, если к этому времени работник не найдёт новую работу.

Где оформить страховку

Страховку можно оформить в любой компании, предлагающей данный продукт, с различными условиями и сроками выплат. Например, некоторые компании начинают выплаты уже с 15-го дня после увольнения.

В каких случаях откажут в страховании или выплате

Отказ возможен, если увольнение произошло до оформления полиса, работник был частично занят или пытался умышленно навредить себе. Также препятствием к выплате могут стать военные действия или стихийные бедствия.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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