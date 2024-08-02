Как защитить себя от финансовых проблем при увольнении: всё о страховке от потери работы

Услышать о своём увольнении — это всегда неприятно, особенно когда есть кредитные обязательства. Однако никто не застрахован от такой ситуации, и есть способы уменьшить её негативные последствия. Рассмотрим, кому и когда может пригодиться страховка от потери работы.
Что такое страховка от потери работы
Страховка от потери работы — это страховой продукт, который предоставляет компенсацию в случае увольнения не по инициативе работника. Это может включать ликвидацию организации или сокращение штата. Многие страховые компании также включают в список страховых случаев увольнение из-за несоответствия или смены собственника компании.
Преимущества страхования от недобровольной потери работы:
Однако существуют и недостатки:
Кто может оформить страховку
Страховку чаще всего оформляют люди с кредитами или ипотекой. В некоторых случаях, особенно при займе на жильё, страхование от потери работы является обязательным условием. После пандемии COVID-19 многие начали интересоваться таким страхованием даже без наличия кредитов.
Для приобретения полиса необходимо выполнение следующих условий: наличие бессрочного трудового договора, общий трудовой стаж не менее года, отработка на последнем месте не менее полугода, отсутствие пенсионного статуса.
Как воспользоваться страховкой
В случае наступления страхового случая нужно собрать полный пакет документов с места работы, который можно предоставить в электронной форме через портал "Госуслуги". Выплаты начнутся после двухмесячного периода, в течение которого работодатель обязан выплачивать выходное пособие, если к этому времени работник не найдёт новую работу.
Где оформить страховку
Страховку можно оформить в любой компании, предлагающей данный продукт, с различными условиями и сроками выплат. Например, некоторые компании начинают выплаты уже с 15-го дня после увольнения.
В каких случаях откажут в страховании или выплате
Отказ возможен, если увольнение произошло до оформления полиса, работник был частично занят или пытался умышленно навредить себе. Также препятствием к выплате могут стать военные действия или стихийные бедствия.
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