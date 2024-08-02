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Всё, что нужно знать о бесплатной медицинской помощи по полису ОМС: исследования, диспансеризация и операции

Скрытые возможности ОМС: как получить дорогостоящее лечение бесплатно

3:31
Страхование

У каждого россиянина есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС), однако не все знают, какие возможности для бесплатного лечения он предоставляет. Этот полис позволяет получить сложные и дорогие виды медицинской помощи бесплатно.

Скрытые возможности ОМС: как получить дорогостоящее лечение бесплатно
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Первичная медико-санитарная помощь

Включает визиты в поликлиники, женские консультации, стоматологические поликлиники. Все исследования и анализы, назначенные лечащим врачом, проводятся бесплатно.

Помимо стандартных анализов крови, флюорографии, УЗИ и рентгена, бесплатно проводятся:

  • Компьютерная или магнитно-резонансная томография.
  • Маммография.
  • Гастро- и колоноскопия.
  • Эхокардиография (УЗИ сердца) и УЗИ сосудов.
  • Измерение внутриглазного давления и другие исследования, многие из которых входят в программу диспансеризации.

Сроки ожидания консультаций и исследований по ОМС

Время ожидания медпомощи строго регламентировано:

  • Амбулаторная неотложная помощь — не более 2 часов.
  • Прием терапевта, педиатра — не позднее 24 часов.
  • Консультации специалистов — не позднее 14 рабочих дней.
  • Инструментальные исследования и анализы — максимум 14 рабочих дней.
  • КТ, МРТ, ангиография — не позднее 14 рабочих дней.

Для пациентов с подозрением на онкологические заболевания:

  • Прием онколога — не позднее 3 рабочих дней.
  • Диагностические исследования для онкодиагноза — не более 7 рабочих дней.

Если в поликлинике нет нужного специалиста или оборудования, пациент направляется в другое учреждение бесплатно.

Ежегодная диспансеризация

Ежегодный медицинский осмотр помогает выявить скрытые хронические заболевания и начать их лечение на ранней стадии. Включает:

  • Оценку состояния сердечно-сосудистой системы.
  • Выявление сахарного диабета.
  • Онкоскрининг.
  • Оценку состояния легких и сердца у постковидных больных.

На втором этапе диспансеризации бесплатно проводятся дорогие исследования: дуплексное сканирование артерий, гастродуоденоскопия, колоноскопия. Для лиц 18-39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно.

Сложные операции и высокотехнологичное лечение

В программу ОМС включены современные методы лечения, которые выполняются бесплатно:

  • Операции на сердечно-сосудистой системе.
  • Трансплантация органов.
  • ЭКО для женщин с бесплодием.
  • Различные виды диализа.
  • Эндопротезирование суставов.
  • Химио-, лучевая и иммунная терапия для онкобольных.

Подробный перечень услуг ежегодно утверждается правительством РФ.

Бесплатные услуги и препараты

Бесплатными являются:

  • Лекарства, назначенные в больницах и дневных стационарах.
  • Медицинские изделия, компоненты крови, лечебное питание.
  • Одноместные и маломестные палаты.
  • Перевозка больных между клиниками для дополнительного обследования или диагностики.

Если в медучреждении требуют оплату за перечисленную медицинскую помощь, нужно обратиться в страховую медицинскую организацию, название и контакты которой указаны в полисе ОМС.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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