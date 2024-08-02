Всё, что нужно знать о бесплатной медицинской помощи по полису ОМС: исследования, диспансеризация и операции

У каждого россиянина есть полис обязательного медицинского страхования (ОМС), однако не все знают, какие возможности для бесплатного лечения он предоставляет. Этот полис позволяет получить сложные и дорогие виды медицинской помощи бесплатно.
Первичная медико-санитарная помощь
Включает визиты в поликлиники, женские консультации, стоматологические поликлиники. Все исследования и анализы, назначенные лечащим врачом, проводятся бесплатно.
Помимо стандартных анализов крови, флюорографии, УЗИ и рентгена, бесплатно проводятся:
Сроки ожидания консультаций и исследований по ОМС
Время ожидания медпомощи строго регламентировано:
Для пациентов с подозрением на онкологические заболевания:
Если в поликлинике нет нужного специалиста или оборудования, пациент направляется в другое учреждение бесплатно.
Ежегодная диспансеризация
Ежегодный медицинский осмотр помогает выявить скрытые хронические заболевания и начать их лечение на ранней стадии. Включает:
На втором этапе диспансеризации бесплатно проводятся дорогие исследования: дуплексное сканирование артерий, гастродуоденоскопия, колоноскопия. Для лиц 18-39 лет диспансеризация проводится раз в три года, после 40 лет — ежегодно.
Сложные операции и высокотехнологичное лечение
В программу ОМС включены современные методы лечения, которые выполняются бесплатно:
Подробный перечень услуг ежегодно утверждается правительством РФ.
Бесплатные услуги и препараты
Бесплатными являются:
Если в медучреждении требуют оплату за перечисленную медицинскую помощь, нужно обратиться в страховую медицинскую организацию, название и контакты которой указаны в полисе ОМС.
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