Эксперт Эряния Бочкина рассказала, где можно найти самые дешёвые полисы ипотечного страхования

Где в России самые дорогие и дешёвые полисы ипотечного страхования?

2:13 Your browser does not support the audio element. Страхование

Рост интереса к ипотечному страхованию, наблюдаемый в последние годы, связан с увеличением спроса на ипотечные кредиты. Аналитик Банки. ру Эряния Бочкина провела исследование, по результатам которого представила общий портрет ипотечного страхователя в первом полугодии 2024 года и выяснила, где можно наиболее выгодно приобрести страховой полис.

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Согласно исследованию, в первом полугодии 2024 года большинство ипотечных страхователей составили мужчины (54%). Средний возраст страхователя оказался 37 лет. В то же время, за год увеличилось число возрастных заемщиков, особенно в группе от 51 до 60 лет. Топ-3 регионов по числу ипотечных страхователей остались неизменными: Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Что касается расходов, средняя стоимость полиса ипотечного страхования в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась с 7,2 тысячи до 6,8 тысячи рублей.

"Обращает на себя внимание то, что по видам ипотечного страхования, связанным со страхованием жизни (то есть непосредственно страхование жизни и комбинированное страхование), стоимость полиса для мужчин значительно выше, чем для женщин. Это связано с тем, что виды личного страхования традиционно дороже для мужчин, поскольку они подвержены большему количеству рисков", — отметила Эряния Бочкина.

С января по июнь 2024 года самое дешёвое ипотечное страхование в целом было в Карачаево-Черкесской Республике, самое дорогое — в Республике Татарстан. Средняя стоимость страхования жизни была самой низкой в Астраханской области, самой высокой — в Чукотском АО; страхования имущества — в Еврейской АО и Москве соответственно. Полис комбинированного страхования стоил меньше всего в Новгородской области, а дороже всего — в Республике Тыва.