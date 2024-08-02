Эксперты о новом страховом полисе "Синяя карта": что нужно знать водителям о страховании при поездках за границу

Новый страховой полис "Синяя карта": что нужно знать каждому водителю

1:36 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 1 июля 2024 года началась выдача новых страховых сертификатов "Синяя карта", подтверждающих страхование автогражданской ответственности водителей при поездках за границу. Эти сертификаты аналогичны ОСАГО и заменяют "Зелёную карту", обеспечивая страховое покрытие в случае ДТП за пределами России и на территории России, если виновником аварии является водитель с иностранной "Синей картой".

Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Новый полис пока действует только в России и Беларуси, но ведутся переговоры о его распространении в другие страны. Полис необходим для транспортных средств категорий A, B, C, D, а также прицепов и специальной техники. Минимальный срок действия полиса — 15 дней, максимальный — 1 год.

Условия оформления "Синей карты" аналогичны условиям "Зелёной карты", за исключением цвета сертификата. Стоимость полиса останется прежней до середины июля. Владельцам действующих "Зелёных карт" не требуется переоформление до окончания срока действия их полисов.

Для поездок в Беларусь "Синяя карта" обязательна, альтернативой является более дорогой полис пограничного страхования, оформляемый на границе.

В России "Синюю карту" можно оформить только для транспортных средств, зарегистрированных в РФ, и она действует пока только в Беларуси. Водители из других стран должны приобретать ОСАГО при въезде в Россию, сообщает midag.ru.