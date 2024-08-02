Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После увольнений Bungie полностью перешла под управление Sony
Перемещение в период отпусков: поезд, самолёт или автомобиль
Певец Игорь Наджиев рассказал об уничтоженной репутации Аллы Пугачёвой
Отдых в Греции подорожал
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет от НДФЛ для малоимущих
Как свёкла помогает нормализовать артериальное давление
Певец Григорий Лепс вернулся после отдыха с 18-летней невестой почти лысым
5 простых способов улучшить интерьер квартиры
Журналист Отар Кушанашвили вернулся к работе после лечения от рака
Эксперты о новом страховом полисе "Синяя карта": что нужно знать водителям о страховании при поездках за границу

Новый страховой полис "Синяя карта": что нужно знать каждому водителю

1:36
Страхование

С 1 июля 2024 года началась выдача новых страховых сертификатов "Синяя карта", подтверждающих страхование автогражданской ответственности водителей при поездках за границу. Эти сертификаты аналогичны ОСАГО и заменяют "Зелёную карту", обеспечивая страховое покрытие в случае ДТП за пределами России и на территории России, если виновником аварии является водитель с иностранной "Синей картой".

Новый страховой полис "Синяя карта": что нужно знать каждому водителю
Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Новый полис пока действует только в России и Беларуси, но ведутся переговоры о его распространении в другие страны. Полис необходим для транспортных средств категорий A, B, C, D, а также прицепов и специальной техники. Минимальный срок действия полиса — 15 дней, максимальный — 1 год.

Условия оформления "Синей карты" аналогичны условиям "Зелёной карты", за исключением цвета сертификата. Стоимость полиса останется прежней до середины июля. Владельцам действующих "Зелёных карт" не требуется переоформление до окончания срока действия их полисов.

Для поездок в Беларусь "Синяя карта" обязательна, альтернативой является более дорогой полис пограничного страхования, оформляемый на границе.

В России "Синюю карту" можно оформить только для транспортных средств, зарегистрированных в РФ, и она действует пока только в Беларуси. Водители из других стран должны приобретать ОСАГО при въезде в Россию, сообщает midag.ru.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Сводка с фронта: в Киеве паника из-за скорости продвижения ВС РФ, очередная массированная атака на Севастополь
ВСУ попытались атаковать Севастополь американской ракетой ATACMS Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В Британии назвали мощного противника поставленных ВСУ F-16
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
От домашнего уюта до киноатмосферы: сравниваем варианты просмотра фильмов
Иосиф Пригожин призвал Татьяну Бакальчук сохранить семью
Новый страховой полис "Синяя карта": что нужно знать каждому водителю
Уход за зрелой кожей: ключевые принципы и советы
Суд назначил экспертизу завещания подруги Степаненко, отдавшей ей жильё в Сочи
Как новые бункеровозы DONGFENG помогают в управлении городскими отходами
"Аэрофлот" выплатит туристам из-за сорванной поездки более 200 тысяч рублей
Учёные определили продукты, снижающие риск онкологических заболеваний
Нужно ли строить балкон, мансарду или подземный гараж
Диетолог Кованова: этот продукт замедляет старение и защищает сосуды
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников