Жительница Серова лишилась более 3,6 миллиона рублей после звонков "специалистов Пенсионного фонда"

Не поняла, как получилось: в Серове женщина перевела мошенникам 3,6 млн рублей

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Работница завода в Серове обратилась в полицию 31 июля, сообщив о хищении 3 600 000 рублей.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, PDM

23 июля ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником Пенсионного фонда России (ПФР), и сообщил об ошибке в расчёте пенсии, пообещав корректировку после предоставления кода из СМС.

Женщина назвала код, не обратив внимания на предупреждение "Никому не сообщайте код!". Затем ей позвонил якобы специалист портала "Госуслуги", сообщивший о взломе её личного кабинета и угрозе оформления кредита на её имя.

Следующий звонивший, представившись специалистом отдела контроля, убедил её снять все накопления и оформить три кредита в разных банках. Женщина перевела деньги на указанный номер карты, не посоветовавшись с близкими.

С 23 по 29 июля она перевела более 3,6 миллиона рублей. Заподозрив неладное, 31 июля она обратилась в полицию. Ведётся расследование.

Женщина призналась, что была знакома с такой схемой обмана, но не смогла объяснить свои действия, сообщает serovglobus.ru.