Жительница Альметьевска потеряла более 18 миллионов рублей, став жертвой мошеннической схемы с криптовалютой

Мошенники обманули жительницу Альметьевска на 18 миллионов рублей

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Жительница Альметьевска оказалась в центре скандала, потеряв 18 миллионов рублей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно данным полиции, 30-летняя женщина рассказала о мошенничестве. Она нашла вакансию на онлайн-платформе и начала переписку с молодым человеком, который предложил ей вложиться в криптовалюту на специализированном сайте. Сначала мошенник попросил её перечислить один миллион рублей.

На протяжении нескольких месяцев женщина переводила деньги на разные банковские счета, оплачивая услуги "страхования", "разморозки" счета, "налога для вывода средств" и покупала авиабилеты для курьера, который якобы должен был доставить ей 150 тысяч долларов. Только после встречи с курьером она поняла, что стала жертвой мошенничества.

Общий ущерб составил 18 730 000 рублей, сообщает Реальное Время.