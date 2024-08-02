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Toyota и Mercedes-Benz возглавляют список самых угоняемых автомобилей в России в 2024 году

Неожиданные лидеры: какие авто угоняют чаще всего в России?

1:14
Страхование

Рейтинг самых угоняемых автомобилей в России возглавляют японская марка Toyota и немецкая Mercedes-Benz. В числе лидеров также замечены корейские автопроизводители Kia и Hyundai, сообщает портал Autonews.ru со ссылкой на исследование страховых компаний.

Неожиданные лидеры: какие авто угоняют чаще всего в России?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным МВД, за первые пять месяцев 2024 года общее количество краж автомобилей в России снизилось на 28,6%. Статистика угонов также пошла на спад, уменьшившись на 11,6%. Особенно заметно сократилось количество краж автомобилей, застрахованных по КАСКО, на 48%.

Компания "Абсолют Страхование" отмечает, что антирейтинг по угонам возглавляют модели Mercedes-Benz и Toyota. В числе лидеров по угонам также числятся модели Kia и Hyundai. По данным страховой компании "РЕСО-Гарантия", тройка лидеров по автомобильным кражам включает модели марок Kia, АвтоВАЗ и Hyundai. Страховая компания "ВСК" также отметила значительный рост числа краж отечественной модели Lada Vesta.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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