Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безработица в России достигла рекордно низкого уровня в 2,4%
Чиабатта с сыром в духовке: прекрасная и очень простая идея для сэндвич-вечеринки
TYMY оценила рост ипотечных ставок в августе
Туристы заметили морского дьявола у побережья Египта
Могут ли упражнения на пресс увеличить талию: раскрываем правду
Кристофер Ллойд появится в продолжении комедийного боевика "Никто"
Red Dead Online: тройные бонусы и бесплатные награды в августе
Зарплаты в России в мае выросли на 8,8%
Кейт Миддлтон в подростковом возрасте перенесла операцию
Страховые компании стали чаще отказывать владельцам китайских автомобилей в оформлении полисов

Страхование китайских автомобилей вызывает сложности у российских компаний

2:33
Страхование

В последние месяцы российские страховые компании столкнулись с проблемами при оформлении полисов для китайских автомобилей. Это особенно касается электромобилей и гибридных машин. Директор по развитию портфеля ОСАГО компании "Росгосстрах" Юрий Стрекалов объяснил причины этих трудностей, сообщает Банки.ру.

Страхование китайских автомобилей вызывает сложности у российских компаний
Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Стрекалов отметил, что оформление страховки для автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, особенно с электрическими силовыми установками, сопряжено с определенными сложностями.

"Страхование таких автомобилей имеет свою специфику. Рассчитать справедливый тариф для них весьма непросто, и недавно найти страховщика для модели вроде LiXiang L9 было довольно сложно", — пояснил он.

Тем не менее, ситуация постепенно меняется. С увеличением числа китайских автомобилей на российском рынке, включая премиальные электрокары и гибриды, страховые компании начинают адаптироваться к новым условиям. Это требует пересмотра подходов к расчёту тарифов и оценке рисков для таких машин.

Согласно данным "Росгосстраха", основными клиентами, страхующими дорогие китайские автомобили, являются жители крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. В топ-10 самых дорогих машин, застрахованных по каско в компании, входят электромобили и гибридные модели, такие как Zeekr 009 и 001, Voyah Dreamer и Passion, Hongqi E-HS9, LiXiang L9 и L7, а также Avatr 11.

Кроме того, среди застрахованных автомобилей можно найти как представительские модели, такие как Hongqi H9, так и спортивные версии, например, Jetour X90 Plus в специальном исполнении. Стоимость страховки для автомобилей 2023-2024 года выпуска может достигать значительных сумм: например, страховая сумма для Zeekr 009 составляет почти 12,7 миллиона рублей, а для LiXiang L7 — 9 миллионов рублей.

Большинство этих автомобилей были ввезены в Россию по параллельному импорту, что подчеркивает растущую популярность китайских автомобилей на российском рынке, несмотря на сложности с их страхованием.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке

Мясо будет очень нежным, благодаря томлению в духовке.

Сочное мясо по-французски
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
В легендарный лагерь "Артек" приезжают самые активные дети Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
В США прокомментировали уничтожение еще одного "Абрамса" на Украине
Зеленский сдулся или его сдули? Почему Киев вдруг захотел референдума в стране по вопросу РФ
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Чернобыль 2.0. В планах киевского режима "быстро захватить" АЭС в Энергодаре
Последние материалы
Страхование китайских автомобилей вызывает сложности у российских компаний
TYMY оценила рост ипотечных ставок в августе
Туристы заметили морского дьявола у побережья Египта
Могут ли упражнения на пресс увеличить талию: раскрываем правду
Кристофер Ллойд появится в продолжении комедийного боевика "Никто"
Red Dead Online: тройные бонусы и бесплатные награды в августе
Зарплаты в России в мае выросли на 8,8%
Кейт Миддлтон в подростковом возрасте перенесла операцию
Новые инициативы Microsoft в борьбе против злоупотреблений ИИ для создания дипфейков
Для съёмок фильма "Простоквашино" построили настоящую деревню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников