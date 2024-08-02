Страховые компании стали чаще отказывать владельцам китайских автомобилей в оформлении полисов

Страхование китайских автомобилей вызывает сложности у российских компаний

2:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

В последние месяцы российские страховые компании столкнулись с проблемами при оформлении полисов для китайских автомобилей. Это особенно касается электромобилей и гибридных машин. Директор по развитию портфеля ОСАГО компании "Росгосстрах" Юрий Стрекалов объяснил причины этих трудностей, сообщает Банки.ру.

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Стрекалов отметил, что оформление страховки для автомобилей, ввезённых по параллельному импорту, особенно с электрическими силовыми установками, сопряжено с определенными сложностями.

"Страхование таких автомобилей имеет свою специфику. Рассчитать справедливый тариф для них весьма непросто, и недавно найти страховщика для модели вроде LiXiang L9 было довольно сложно", — пояснил он.

Тем не менее, ситуация постепенно меняется. С увеличением числа китайских автомобилей на российском рынке, включая премиальные электрокары и гибриды, страховые компании начинают адаптироваться к новым условиям. Это требует пересмотра подходов к расчёту тарифов и оценке рисков для таких машин.

Согласно данным "Росгосстраха", основными клиентами, страхующими дорогие китайские автомобили, являются жители крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. В топ-10 самых дорогих машин, застрахованных по каско в компании, входят электромобили и гибридные модели, такие как Zeekr 009 и 001, Voyah Dreamer и Passion, Hongqi E-HS9, LiXiang L9 и L7, а также Avatr 11.

Кроме того, среди застрахованных автомобилей можно найти как представительские модели, такие как Hongqi H9, так и спортивные версии, например, Jetour X90 Plus в специальном исполнении. Стоимость страховки для автомобилей 2023-2024 года выпуска может достигать значительных сумм: например, страховая сумма для Zeekr 009 составляет почти 12,7 миллиона рублей, а для LiXiang L7 — 9 миллионов рублей.

Большинство этих автомобилей были ввезены в Россию по параллельному импорту, что подчеркивает растущую популярность китайских автомобилей на российском рынке, несмотря на сложности с их страхованием.