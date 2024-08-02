РСА: Водители из Москвы и Санкт-Петербурга чаще получают максимальные скидки по ОСАГО за безаварийное вождение

РСА назвал регионы с наибольшей долей безаварийных водителей

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Согласно данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), в период с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г. наибольшая доля автовладельцев с максимальной скидкой за безаварийную езду по ОСАГО зарегистрирована в Москве (48,8%). На втором месте — Санкт-Петербург (45,3%), далее следуют Московская область (43,6%), Ленинградская область (42,7%) и Пермский край (42,5%). В среднем по России доля водителей с минимальным коэффициентом бонус-малус (КБМ) составила 33,2%.

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В регионах с долей водителей, имеющих скидку за безаварийную езду, выше среднего по стране, находятся:

Новосибирская область — 40,7%

Рязанская область — 39,1%

Тюменская область и Самарская область — 37,9%

Красноярский край и Республика Карелия — 37,8%

Кемеровская область — 37,6%

Владимирская область — 37,5%

Томская и Вологодская области — 37,4%

Челябинская область — 36,9%

Калининградская область — 36,6%

Удмуртская Республика и Свердловская область — 35,9%

Новгородская область — 35,8%

Самые низкие показатели зафиксированы в Республике Дагестан (4,5%), Чеченской республике (5,5%), Республике Тыва (6,1%) и Республике Ингушетия (6,2%).

Президент РСА Евгений Уфимцев пояснил, что низкая доля аккуратных водителей в регионе может свидетельствовать о проблемах с подготовкой водителей, дорожными условиями или высоким уровнем мошенничества, что приводит к более высоким ценам на полисы ОСАГО в этих регионах.