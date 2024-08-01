Банк России: за шесть месяцев 2024 года жалобы на страховщиков и МФО сократились более чем на треть

Число жалоб на страховщиков сократилось на 40% в 2024 году

1:47 Your browser does not support the audio element. Страхование

В первом полугодии 2024 года Банк России получил 154 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 8,9% меньше по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года.

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Снижение числа обращений связано с уменьшением жалоб на страховщиков и микрофинансовые организации (МФО) на 40,2% и 32,7% соответственно. Благодаря постоянной работе Банка России со страховыми компаниями, выездным проверкам и контрольным мероприятиям, количество жалоб на недоступность полисов ОСАГО сократилось почти в 10 раз, сообщает пресс-служба регулятора.

Число обращений, касающихся деятельности МФО, уменьшилось почти на треть. Это связано с сокращением в 3,2 раза жалоб на навязывание дополнительных платных услуг и примерно в 10 раз на несогласие с условиями заключенного договора.

Продолжается снижение количества обращений по вопросам потребительского и ипотечного кредитования на 15,8% и 1,8% соответственно. Законодательные изменения, вступившие в силу в январе 2024 года, значительно сократили случаи навязывания дополнительных платных услуг при кредитовании, что привело к снижению жалоб на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Жалобы на мисселинг стали поступать в 3,6 раза реже.

В то же время отмечается общий рост жалоб на кредитные организации, в основном по вопросам кибермошенничества и социальной инженерии.