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Банк России: за шесть месяцев 2024 года жалобы на страховщиков и МФО сократились более чем на треть

Число жалоб на страховщиков сократилось на 40% в 2024 году

1:47
Страхование

В первом полугодии 2024 года Банк России получил 154 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 8,9% меньше по сравнению с первыми шестью месяцами 2023 года.

Число жалоб на страховщиков сократилось на 40% в 2024 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Снижение числа обращений связано с уменьшением жалоб на страховщиков и микрофинансовые организации (МФО) на 40,2% и 32,7% соответственно. Благодаря постоянной работе Банка России со страховыми компаниями, выездным проверкам и контрольным мероприятиям, количество жалоб на недоступность полисов ОСАГО сократилось почти в 10 раз, сообщает пресс-служба регулятора.

Число обращений, касающихся деятельности МФО, уменьшилось почти на треть. Это связано с сокращением в 3,2 раза жалоб на навязывание дополнительных платных услуг и примерно в 10 раз на несогласие с условиями заключенного договора.

Продолжается снижение количества обращений по вопросам потребительского и ипотечного кредитования на 15,8% и 1,8% соответственно. Законодательные изменения, вступившие в силу в январе 2024 года, значительно сократили случаи навязывания дополнительных платных услуг при кредитовании, что привело к снижению жалоб на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Жалобы на мисселинг стали поступать в 3,6 раза реже.

В то же время отмечается общий рост жалоб на кредитные организации, в основном по вопросам кибермошенничества и социальной инженерии.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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