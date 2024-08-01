Лабрадоры, американские булли и корги чаще других нуждаются в ветеринарной помощи — исследование "Росгосстраха"

Лабрадоры и булли лидируют по обращениям к ветеринарам: данные "Росгосстраха"

Согласно пресс-службе "Росгосстраха", среди собак, наиболее часто нуждающихся в медицинской помощи, лидируют лабрадоры (более 30% обращений), американские булли (22%), а корги и йоркширские терьеры делят третье место (по 10%). Летом количество обращений выросло на 15%, в основном из-за аллергических реакций. В июне каждый третий обращавшийся сообщал о дерматите у своих питомцев.

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Для профилактики аллергии рекомендуется обрабатывать собак от эктопаразитов и использовать репелленты. При купании в сомнительных водоёмах важно мыть собаку с привычным шампунем. Ежедневные осмотры помогут выявить аллергические реакции на ранней стадии. Однако даже профилактические меры не всегда спасают от аллергий.

Страхователи собак обращаются за медицинской помощью в 5 раз чаще, чем владельцы кошек. Среди крупных выплат "Росгосстраха" за полугодие: 82 тыс. р. за лечение гигромы у 8-летнего метиса, 65600 р. за лечение язвы роговицы у 8-летнего боксера, 63240 р. за лечение острой кишечной инфекции у 2-летнего сиба-ину и 52 тыс. р. за лечение разрыва связки у 7-летней среднеазиатской овчарки.