Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Олимпиада в Париже 1 августа: результаты дня
Эксперт назвал лучшие месяцы для перелетов
Ченнинг Татум назвал фильм "Дэдпул и Росомаха" шедевром
Российский робот побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Производство TCL и Xiaomi переносится в Казахстан из-за санкций
Юрий Дудь* побеседовал с дизайнером Артемием Лебедевым
Врач Репко: забитые поры — результат неправильного ухода и любви к бане и сауне
Взявшие IT-ипотеку не смогут уволиться до её выплаты
Вышел русский трейлер фантастики "Меган: к вашим услугам" с Меган Фокс
Лабрадоры, американские булли и корги чаще других нуждаются в ветеринарной помощи — исследование "Росгосстраха"

Лабрадоры и булли лидируют по обращениям к ветеринарам: данные "Росгосстраха"

Страхование

Согласно пресс-службе "Росгосстраха", среди собак, наиболее часто нуждающихся в медицинской помощи, лидируют лабрадоры (более 30% обращений), американские булли (22%), а корги и йоркширские терьеры делят третье место (по 10%). Летом количество обращений выросло на 15%, в основном из-за аллергических реакций. В июне каждый третий обращавшийся сообщал о дерматите у своих питомцев.

Лабрадоры и булли лидируют по обращениям к ветеринарам: данные "Росгосстраха"
Фото: Wikipedia by Pixabay, PDM

Для профилактики аллергии рекомендуется обрабатывать собак от эктопаразитов и использовать репелленты. При купании в сомнительных водоёмах важно мыть собаку с привычным шампунем. Ежедневные осмотры помогут выявить аллергические реакции на ранней стадии. Однако даже профилактические меры не всегда спасают от аллергий.

Страхователи собак обращаются за медицинской помощью в 5 раз чаще, чем владельцы кошек. Среди крупных выплат "Росгосстраха" за полугодие: 82 тыс. р. за лечение гигромы у 8-летнего метиса, 65600 р. за лечение язвы роговицы у 8-летнего боксера, 63240 р. за лечение острой кишечной инфекции у 2-летнего сиба-ину и 52 тыс. р. за лечение разрыва связки у 7-летней среднеазиатской овчарки.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: российские бойцы зашли в Торецк, Киев не может найти способ, как остановить русских у Покровска

Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.

Русский десант ВДВ в Часовом Яре перешёл канал "Северский Донец — Донбасс"
Безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации превысили 700 тысяч человек
Сводка с фронта: первая партия F-16 якобы уже прибыла на Украину, Зеленский приказал удержать Волчанск любой ценой
В США рассказали об использовании КНДР крупнейшего в мире самолета
Рецепт вкусного и сочного мяса по-французски, приготовленного в духовке
В легендарный лагерь "Артек" приезжают самые активные дети Дмитрий Плотников Хроники демилитаризации Украины: есть ли свет в конце тоннеля Андрей Николаев Николай Гоголь: знаток женской моды и сладкоежка Сергей Лебедев
Одесса на грани восстания. Рогулей клянут и ждут русских
Трамп разоблачён: вот что значит его "мирный план" для России
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Наступление ВСУ на Энергодар логично, но чрезвычайно рискованно
Последние материалы
Олимпиада в Париже 1 августа: результаты дня
Лабрадоры и булли лидируют по обращениям к ветеринарам: данные "Росгосстраха"
Эксперт назвал лучшие месяцы для перелетов
Ченнинг Татум назвал фильм "Дэдпул и Росомаха" шедевром
Российский робот побил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Производство TCL и Xiaomi переносится в Казахстан из-за санкций
Юрий Дудь* побеседовал с дизайнером Артемием Лебедевым
Врач Репко: забитые поры — результат неправильного ухода и любви к бане и сауне
Взявшие IT-ипотеку не смогут уволиться до её выплаты
Вышел русский трейлер фантастики "Меган: к вашим услугам" с Меган Фокс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников