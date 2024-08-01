Как получить информацию о медицинских услугах и их стоимости по полису ОМС через портал "Госуслуги"

Как получить информацию о медицинских услугах по полису ОМС

2:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Каждый застрахованный имеет право получить информацию о медицинских услугах, предоставленных ему в определенный период в различных медицинских учреждениях, где он получал помощь по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Также есть возможность узнать стоимость медицинской помощи, оказанной бесплатно в рамках ОМС.

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Согласно правилам обязательного медицинского страхования, страховые медицинские организации, в которых граждане застрахованы по ОМС, информируют их о списке предоставленных медицинских услуг и их стоимости. Это происходит на основе данных, которые медицинские учреждения передают страховым организациям в виде реестров счетов за оказанную медицинскую помощь.

Для получения информации о перечне услуг и их стоимости можно воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги" в разделе "Здоровье" — "Сведения об оказанных медицинских услугах и их стоимости". В этой справке будут указаны медицинские услуги, предоставленные за счет средств ОМС.

Справка, полученная через портал "Госуслуги", носит информационный характер. Для получения официальной информации необходимо подать письменное заявление в страховую медицинскую организацию, где был оформлен полис ОМС, или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования по месту получения медицинской помощи. Информация о перечне медицинских услуг и их стоимости предоставляется лично или направляется по почте заказным письмом с уведомлением о доставке.

Если обнаружены записи о медицинских услугах, которые фактически не были получены, рекомендуется обратиться в отдел защиты прав застрахованных своей страховой медицинской организации или в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Заявление о недостоверной информации следует подать письменно или через официальный сайт.