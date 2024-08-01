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Как избежать отказа в страховых выплатах за границей: основные причины и рекомендации

7 причин, почему ваша страховка за границей может не сработать

2:04
Страхование

Страхование — важный аспект подготовки к заграничной поездке, обеспечивающий защиту от непредвиденных медицинских расходов в случае несчастного случая за рубежом. Однако, не все ситуации покрываются страховкой, и иногда страховая компания может отказать в выплате. Основные причины отказов включают:

7 причин, почему ваша страховка за границей может не сработать
Фото: https://unsplash.com/photos/FAn-NWH8Bzw by https://unsplash.com/@micah_hallahan is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Несоблюдение условий договора

Страховые полисы содержат четко определенные условия и ограничения. Например, если турист получил травму в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, это является нарушением условий полиса, что может привести к отказу в выплате.

Участие в экстремальных видах спорта или активностях

Стандартные страховые полисы часто не покрывают несчастные случаи, произошедшие при занятии экстремальными видами спорта, такими как альпинизм, дайвинг или парашютный спорт. Для таких активностей требуется дополнительное страхование.

Путешествие в регионы с повышенным риском

Если страхователь отправляется в регион, который страховая компания считает опасным из-за военных действий, политической нестабильности или других факторов, и при этом не оформил специальное страхование, выплаты могут быть отклонены в случае несчастного случая.

Ложные сведения при оформлении страховки

Предоставление недостоверной информации о своем здоровье или других важных аспектах при заключении договора страхования может стать основанием для отказа в выплате.

Задержка с обращением за медицинской помощью или уведомлением страховщика

Большинство страховых полисов требуют немедленного уведомления о происшествии. Задержка в сообщении об инциденте или в получении медицинской помощи может повлиять на решение о выплате.

Несчастный случай, произошедший в результате хронических заболеваний

Страховые компании часто исключают случаи, связанные с обострением хронических заболеваний, если не было оформлено дополнительное страхование.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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