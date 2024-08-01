Доля российских таксистов, готовых работать нелегально при несоблюдении требований Федерального закона "О такси", достигла 72,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой Мир", предоставленные "Постньюс".
В опросе приняли участие свыше 28 тысяч таксистов со всей России. Из них 90,75% заявили, что подработка в такси важна для пополнения семейного бюджета. Требования ФЗ "О такси" несправедливыми считают 76,59% опрошенных. По мнению 69,04% таксистов, новый закон не уменьшает влияние криминала на их работу.
Также 76,29% респондентов считают несправедливой оплату полиса ОСАГО для такси. Против введения дополнительного полиса страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) высказались 81,82% участников опроса.
Улучшение ситуации с безопасностью в такси отметили 42,05% опрошенных, тогда как 55,53% не заметили позитивных изменений. Более половины таксистов, а именно 50,89%, признались, что часто перерабатывают и работают более восьми часов в день.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.