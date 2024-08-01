Почти 73% российских таксистов предпочли бы нелегальную работу из-за строгих требований нового закона

Более 72% таксистов в России не против работать нелегально

1:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Доля российских таксистов, готовых работать нелегально при несоблюдении требований Федерального закона "О такси", достигла 72,6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой Мир", предоставленные "Постньюс".

Фото: dt.mos.ru by Департамент транспорта города Москвы, CC BY 4.0

В опросе приняли участие свыше 28 тысяч таксистов со всей России. Из них 90,75% заявили, что подработка в такси важна для пополнения семейного бюджета. Требования ФЗ "О такси" несправедливыми считают 76,59% опрошенных. По мнению 69,04% таксистов, новый закон не уменьшает влияние криминала на их работу.

Также 76,29% респондентов считают несправедливой оплату полиса ОСАГО для такси. Против введения дополнительного полиса страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) высказались 81,82% участников опроса.

Улучшение ситуации с безопасностью в такси отметили 42,05% опрошенных, тогда как 55,53% не заметили позитивных изменений. Более половины таксистов, а именно 50,89%, признались, что часто перерабатывают и работают более восьми часов в день.