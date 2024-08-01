Прибыль страховых компаний пора пустить на снижение стоимости авиабилетов - Госдума

Авиабилеты должны подешеветь за счет страховщиков и туроператов - депутат Москвичев

1:31 Your browser does not support the audio element. Страхование

Глава комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы Евгений Москвичёв предложил страховым и туристическим компаниям направлять часть своей прибыли на снижение стоимости авиабилетов. Об этом пишет "Интерфакс".

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Он отметил, что страховые компании выплачивают только 47% от полученных средств пассажирам, оставляя 20% себе, а 27% остаются неучтенными. Москвичёв считает, что эти средства могли бы быть использованы для удешевления билетов, что могло бы стимулировать внутренний туризм.

Он также привёл пример зарубежных стран, где страховые компании и туристические агентства частично финансируют билеты, делая их более доступными для пассажиров. Москвичёв отметил, что в России ОСАГО оставляет 47% нераспределёнными, и предложил, чтобы эти деньги либо уменьшали стоимость ОСАГО, либо направлялись в специальный фонд.

В июле Москвичёв объявил о создании рабочей группы по тарифообразованию на транспорте, которая займётся предложениями по снижению стоимости авиабилетов, включая установление ценовых границ.

Однако представители крупнейших российских авиакомпаний, таких как "Аэрофлот" и S7, а также Минтранс, высказались против этой инициативы, опасаясь, что это приведёт к подорожанию тарифов и обращению авиаперевозчиков за компенсациями к правительству.