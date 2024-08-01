Как страхуют премиальные китайские авто: особенности и предпочтения владельцев по регионам России

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Электромобили Zeekr и Voyah лидируют среди застрахованных китайских авто

1:21
Страхование

В "Росгосстрахе" самые дорогие китайские автомобили страхуют в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Самарской, Ростовской и Ивановской областей. Среди застрахованных автомобилей доминируют электромобили и гибриды, такие как Zeekr 009 и 001, Voyah Dreamer и Passion, Hongqi E-HS9, LiXiang L9 и L7, Avatr 11. В топ-10 попали также бензиновые модели Hongqi H9 и Jetour X90 Plus. Страховые суммы варьируются от 9 до 12,7 млн рублей.

Электромобили Zeekr и Voyah лидируют среди застрахованных китайских авто
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Большая часть этих автомобилей ввезена в Россию через параллельный импорт. Среди застрахованных китайских авто дороже 9 млн рублей лидирует марка LiXiang, пользующаяся популярностью у мужчин и женщин. Женщины на втором месте предпочитают электромобили Zeekr, мужчины — Voyah.

Страхование таких автомобилей имеет свою специфику, раньше было сложно найти страховщика для премиальных электрокаров и гибридов. Однако, по мере изменения автопарка, страховые компании адаптируются для удовлетворения спроса на финансовую защиту этих машин.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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