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Молодой водитель из Бийска попался с фальшивым страховым полисом и может получить до двух лет тюрьмы

Водитель с поддельным страховым полисом задержан в Бийске

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Страхование

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управлял 20-летний житель Бийска. Во время проверки документов инспекторы заметили, что полис обязательного страхования выглядел необычно — его цвет не совпадал с оригиналом, а стоимость страховки была значительно ниже ожидаемой для водителя с полутора годами стажа.

Водитель с поддельным страховым полисом задержан в Бийске
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инспектор проверил подлинность документа через информационные базы и установил, что полис является поддельным.

За использование фальшивого документа водителю грозит уголовная ответственность. По статье 327 УК РФ ему может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает телеканал "Катунь 24".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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