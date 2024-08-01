Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управлял 20-летний житель Бийска. Во время проверки документов инспекторы заметили, что полис обязательного страхования выглядел необычно — его цвет не совпадал с оригиналом, а стоимость страховки была значительно ниже ожидаемой для водителя с полутора годами стажа.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инспектор проверил подлинность документа через информационные базы и установил, что полис является поддельным.
За использование фальшивого документа водителю грозит уголовная ответственность. По статье 327 УК РФ ему может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает телеканал "Катунь 24".
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.