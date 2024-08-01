Молодой водитель из Бийска попался с фальшивым страховым полисом и может получить до двух лет тюрьмы

Водитель с поддельным страховым полисом задержан в Бийске

0:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, которым управлял 20-летний житель Бийска. Во время проверки документов инспекторы заметили, что полис обязательного страхования выглядел необычно — его цвет не совпадал с оригиналом, а стоимость страховки была значительно ниже ожидаемой для водителя с полутора годами стажа.

Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инспектор проверил подлинность документа через информационные базы и установил, что полис является поддельным.

За использование фальшивого документа водителю грозит уголовная ответственность. По статье 327 УК РФ ему может грозить до двух лет лишения свободы, сообщает телеканал "Катунь 24".