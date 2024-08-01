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Пассажиры общественного транспорта имеют право на страховые выплаты в случае причинения ущерба

Россиянам объяснили нюансы страхования пассажиров в транспорте

1:17
Страхование

Все пассажиры общественного транспорта должны получать страховые выплаты в случае нанесения ущерба их жизни, здоровью или имуществу, если перевозчик застраховал свою ответственность согласно требованиям законодательства. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

Россиянам объяснили нюансы страхования пассажиров в транспорте
Фото: Openverse by W. Bulach, CC BY-SA 4.0

Он уточнил, что компенсация за задержку или отмену рейса не входит в обязательное страхование пассажиров, для этого необходимо оформить дополнительную страховку. Эксперт также подчеркнул, что компенсация возможна и при использовании транспорта частных компаний, сообщает kp.ru.

"Если юридическое лицо или ИП фактически осуществляет пассажирские перевозки физических лиц автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, но делает это при отсутствии договора обязательного страхования, то оно несет ответственность за причиненный при перевозках вред на тех же условиях, на которых должно быть выплачено страховое возмещение при надлежащем страховании", — пояснил Уфимцев.

Кроме того, пассажиры метро также имеют право на компенсацию причинённого вреда, которую будет выплачивать непосредственно метрополитен, добавил специалист.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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