Несмотря на развитие внутреннего туризма в России, многие граждане предпочитают поездки на зарубежные курорты, где риск получения травм сохраняется.
Страховая компания "Согласие" сообщила, что за 1,5 года зарегистрировано более 1500 случаев обращений за медицинской помощью среди застрахованных, путешествующих за границей. Большинство травм — это ушибы, растяжения и поверхностные раны (60% случаев). Серьёзные травмы, требующие хирургического вмешательства, составляют около 10% случаев.
Переломы, требующие оперативного лечения с фиксацией и сопоставлением костей, занимают 20% от общего числа обращений, из которых 30% потребовали хирургического вмешательства.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.