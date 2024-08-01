Ушибы и переломы: самые частые травмы россиян на зарубежных курортах по версии страховщиков

Какие травмы чаще всего получают российские туристы за границей?

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Несмотря на развитие внутреннего туризма в России, многие граждане предпочитают поездки на зарубежные курорты, где риск получения травм сохраняется.

Фото: unsplash.com by Cynthia Magana cynthmag, PDM

Страховая компания "Согласие" сообщила, что за 1,5 года зарегистрировано более 1500 случаев обращений за медицинской помощью среди застрахованных, путешествующих за границей. Большинство травм — это ушибы, растяжения и поверхностные раны (60% случаев). Серьёзные травмы, требующие хирургического вмешательства, составляют около 10% случаев.

Переломы, требующие оперативного лечения с фиксацией и сопоставлением костей, занимают 20% от общего числа обращений, из которых 30% потребовали хирургического вмешательства.