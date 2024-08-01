Российские туристы, отдыхавшие в Катаре, столкнулись с проблемой при попытке продолжить свой отпуск в Грузии.
Qatar Airways отказала им в посадке из-за отсутствия медицинской страховки для Грузии, несмотря на то, что обязательное страхование въезжающих в Грузию перенесли на 2026 год.
Туристам пришлось остаться в Катаре дольше, что потребовало дополнительных расходов на проживание и покупку новых билетов.
Поскольку они столкнулись с неправомерным отказом, туристы планируют подавать претензию к авиакомпании через представительство Qatar Airways в РФ, а также рассматривают возможность судебного иска. Проблема возникла, возможно, из-за ошибки сотрудника авиакомпании, который не учел изменения в правилах въезда.
Перед националистами в Часовом Яре начинает маячить перспектива утери инициативы, затем последует отход на территорию огнеупорного комбината.