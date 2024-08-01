Туристы из России столкнулись с проблемой из-за страховки при перелёте из Катара в Грузию

Российских туристов не пустили в Грузию из-за отсутствия страховки

0:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

Российские туристы, отдыхавшие в Катаре, столкнулись с проблемой при попытке продолжить свой отпуск в Грузии.

Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Qatar Airways отказала им в посадке из-за отсутствия медицинской страховки для Грузии, несмотря на то, что обязательное страхование въезжающих в Грузию перенесли на 2026 год.

Туристам пришлось остаться в Катаре дольше, что потребовало дополнительных расходов на проживание и покупку новых билетов.

Поскольку они столкнулись с неправомерным отказом, туристы планируют подавать претензию к авиакомпании через представительство Qatar Airways в РФ, а также рассматривают возможность судебного иска. Проблема возникла, возможно, из-за ошибки сотрудника авиакомпании, который не учел изменения в правилах въезда.