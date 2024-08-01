Исследование ВСК показывает, что большинство детских травм происходит в спортивных секциях и во время уличных игр

Страховщики рассказали, в каких регионах чаще всего травмируются дети

1:15 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховой Дом ВСК представил анализ, показывающий, что большинство обращений за страховой помощью связано с травмами подростков (53%).

Фото: commons.wikimedia.org by risastla, CC BY-SA 2.0

Дети 7-12 лет также часто страдают от несчастных случаев (44%), в то время как дошкольники редко оказываются в таких ситуациях (4%). Мальчики более склонны к получению травм, составляя 71% всех обращений, причем в 97% случаев травмы незначительные.

Спортивные занятия вносят малый вклад в общее число травм среди детей (не более 5%), как и катание на велосипедах (0,3%) и самокатах (0,1%). Май и июнь являются пиковыми месяцами для несчастных случаев с детьми, составляя 35% всех случаев за год.

Исключая Москву (24% происшествий), наиболее частые травмы у детей зафиксированы в Удмуртии (8,8%), Башкортостане (4,7%), Кировской области (4,5%), Челябинской области (4,4%) и Приморском крае (4%).