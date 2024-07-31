Вступили в силу новые тарифы ОСОПО: что изменилось для владельцев опасных объектов с 30 июля 2024 года

Новые тарифы по ОСОПО официально вступили в силу

1:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

С 30 июля 2024 года вступили в силу новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), согласно указанию Банка России.

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе is licensed under public domain

Пересмотр тарифов ОСОПО более точно отражает риски аварий и учитывает динамику убыточности. Для большинства опасных объектов нижняя граница тарифа снижена на 25%. Однако для объектов с оборудованием под давлением (например, котельные и тепловые электроцентрали) нижняя граница останется прежней, а верхняя повысится на 25%.

Для гидротехнических сооружений, нефтехимических и горнодобывающих предприятий, а также объектов, связанных со взрывчатыми веществами, тарифы остаются без изменений.

Федеральный закон № 225-ФЗ, действующий с 2012 года, предусматривает страховые компенсации пострадавшим в случае аварий на опасных объектах. Лимит возмещения вреда здоровью составляет 3 млн рублей, ущерб имуществу физических лиц компенсируется до 750 тыс. рублей, юридическим лицам — до 1 млн рублей. Размер выплат зависит от реального ущерба и регулируется специальными правилами, сообщает Финмаркет.