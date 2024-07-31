В СК "Согласие" установили регионы с самыми безопасными дорогами

1:44 Your browser does not support the audio element. Страхование

В страховой компании "Согласие" изучили статистику ДТП, произошедших с участием приезжих водителей в разных регионах России.

Фото: flickr.com by Jaguar MENA, CC BY 2.0

Всё больше россиян предпочитают внутренний туризм: по данным Росстата, в 2023 году он вырос на 20%. Это неудивительно, ведь теперь можно легко добраться до многих интересных мест, не тратя много времени на дорогу.

Аналитики страховой компании провели исследование и выяснили, в каких регионах чаще всего происходят ДТП с участием приезжих водителей. Наибольшее число аварий было зафиксировано в Краснодарском крае и Ростовской области — 2,8% от общего числа ДТП за 2023-2024 годы.

На втором месте оказалась Самарская область с показателем 2,6%. За ней следует республика Татарстан — на её долю пришлось 2,5% аварий. В Волгоградской и Воронежской областях произошло по 1,7% ДТП с участием приезжих.

Чаще всего виновниками ДТП в других городах становились жители Московского региона, Нижегородской области, Санкт-Петербурга и республики Татарстан.

Самыми "безопасными" регионами оказались республики Калмыкия, Алтай и Тыва, а также Еврейская автономная область. В этих регионах за проанализированный период были зафиксированы единичные случаи ДТП, произошедших по вине приезжих водителей.

При подсчёте не учитывались данные по Московскому региону, Санкт-Петербургу и Ленинградской области.