Путин поручил Мишутину и Набиуллиной страховать жизни за 2,8 млн рублей

Максимум 2,8 млн рублей: Путин установил максимальный размер по ДСЖ

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин дал поручение установить максимальную сумму страхового покрытия по договору долевого страхования жизни в размере 2,8 миллиона рублей.

Поручение должно быть выполнено правительством совместно с Центробанком. Необходимо внести изменения в законодательство, предусматривающие установление максимальной суммы страхового покрытия в размере 2,8 миллиона рублей.

Ответственными за выполнение поручения назначены председатель Правительства Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Срок исполнения — до 1 октября.

Ранее "Парламентская газета" сообщала, что в мае этого года Центробанк предложил установить минимальные требования к объёму и содержанию информации о договоре долевого страхования жизни, которую должен предоставлять страховщик клиенту. Регулятор подготовил форму и порядок предоставления указанной информации, а также установил требования к условиям и порядку долевого страхования жизни.