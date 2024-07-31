Путин поручил Мишутину и Набиуллиной страховать жизни за 2,8 млн рублей

По итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент Владимир Путин дал поручение установить максимальную сумму страхового покрытия по договору долевого страхования жизни в размере 2,8 миллиона рублей.
Поручение должно быть выполнено правительством совместно с Центробанком. Необходимо внести изменения в законодательство, предусматривающие установление максимальной суммы страхового покрытия в размере 2,8 миллиона рублей.
Ответственными за выполнение поручения назначены председатель Правительства Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Срок исполнения — до 1 октября.
Ранее "Парламентская газета" сообщала, что в мае этого года Центробанк предложил установить минимальные требования к объёму и содержанию информации о договоре долевого страхования жизни, которую должен предоставлять страховщик клиенту. Регулятор подготовил форму и порядок предоставления указанной информации, а также установил требования к условиям и порядку долевого страхования жизни.
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