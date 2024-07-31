В правительстве России поддержали инициативу о взаимном признании договоров ОСАГО между Россией и Беларусью.
Это позволит защитить права и интересы водителей в случае ДТП. Согласно законопроекту, страховые полисы будут распределять профессиональные объединения страховщиков в рамках международных систем страхования. Также предусмотрена возможность заключения договора ОСАГО в электронном виде.
После того как законопроект получит поддержку правкомиссии, он будет рассмотрен на заседании правительства и, возможно, внесён в Госдуму. Изменения предполагают, что договоры российских и белорусских компаний будут взаимопроникающими. Однако система возмещения не будет полностью единой, поскольку лимиты возмещения в Беларуси выше, чем в России.
В результате белорусы в России окажутся в более выгодном положении, так как их страховка будет дешевле российской.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.