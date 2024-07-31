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Уставной капитал донецкой СК "Хатхор" повышен до 240 млн. рублей

1:23
Страхование

Согласно действующему законодательству, минимальный размер уставного капитала универсальных страховых компаний должен составлять 240 миллионов рублей.

Уставной капитал донецкой СК "Хатхор" повышен до 240 млн. рублей
Фото: Социальный фонд России is licensed under public domain

Страховая компания "Хатхор" была единственным страховщиком с уставным капиталом ниже этого порога. Это было выявлено Ассоциацией страховщиков (АСН) после анализа списка членов Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

Компания "Хатхор" осуществляет свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с 2020 года. За это время она продала более 500 тысяч полисов ОСАГО местным жителям. Возможно, именно это стало причиной некоторых привилегий для компании.

С конца прошлого года компания начала выходить и на основной российский рынок. В декабре 2023 года Банк России выдал ей лицензию на ОСАГО.

В марте страховщик вступил в Российский союз автостраховщиков (РСА). В апреле 2024 года "Хатхор" начал продавать полисы ОСАГО, действительные на всей территории России, в ДНР.

Кроме того, компания сообщила о планах открытия филиалов в Казани, Ставрополе, Симферополе, Ростове-на-Дону, Самаре и Орле.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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