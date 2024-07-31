19,3% россиян планируют закрыть ипотеку в ближайшие три года. Наибольшая доля тех, кто имеет ипотеку, наблюдается в Набережных Челнах (21%) и Оренбурге (20%). В то же время в Махачкале (7%) и Томске (10%) этот показатель ниже.
Планы россиян по погашению ипотеки стали более оптимистичными. Они готовы потратить на покупку недвижимости в полтора раза больше, чем годом ранее — 6,1 миллиона рублей.
Самым популярным вариантом для покупки остаются однокомнатные квартиры (41,9%). Большинство опрошенных (72,5%) ориентируются на новостройки. Каждый четвёртый (25,4%) хотел бы приобрести не квартиру, а частный дом.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.