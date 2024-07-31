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"СберСтрахование":россияне мечтают закрыть ипотеку за три года

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Страхование

19,3% россиян планируют закрыть ипотеку в ближайшие три года. Наибольшая доля тех, кто имеет ипотеку, наблюдается в Набережных Челнах (21%) и Оренбурге (20%). В то же время в Махачкале (7%) и Томске (10%) этот показатель ниже.

"СберСтрахование":россияне мечтают закрыть ипотеку за три года
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Планы россиян по погашению ипотеки стали более оптимистичными. Они готовы потратить на покупку недвижимости в полтора раза больше, чем годом ранее — 6,1 миллиона рублей.

Самым популярным вариантом для покупки остаются однокомнатные квартиры (41,9%). Большинство опрошенных (72,5%) ориентируются на новостройки. Каждый четвёртый (25,4%) хотел бы приобрести не квартиру, а частный дом.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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