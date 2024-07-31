Самый успешный страховой агент ВСК заработал за месяц 3 млн. рублей

В "ВСК" рассказали, что страховые агенты-индивидуальные предприниматели, вошедшие в топ-3 по доходам, зарабатывали в этот период около 3 миллионов рублей в месяц. Самые успешные агенты-физические лица получали около 700 тысяч рублей в месяц.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чаще всего такая выручка достигается на договорах комплексного ипотечного страхования, классического каско и страхования имущества, указали в пресс-службе страховщика.

Роман Гладков из Краснодарского филиала "ВСК", который входит в топ-10 своего региона, зарабатывает в среднем около 200 тысяч рублей в месяц только на автостраховании.

В "ВСК" уточнили, что офис "ВСК" был открыт под управлением Романа Гладкова. Все затраты на открытие офиса были взяты на себя страховой компанией благодаря финансовым показателям Романа.

Роман Гладков рассказал, что стал страховым агентом в 2016 году. Ему удалось попасть на собеседование в "ВСК", в то время как другие страховщики отказывали ему, узнав об отсутствии опыта и знаний в этой профессии. Роман отметил, что это был один из самых успешных краснодарских агентов.