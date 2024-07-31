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В России будут страховать высокорисковые экспортные проекты

1:34
Страхование

В России планируется запуск страховых услуг для "рискованных" экспортных проектов в 2024 году. Это необходимо для освоения новых рынков, с которыми пока не работают российские банки, логистические и страховые компании. Об этом было объявлено на первом заседании Экспертного совета по развитию внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в промышленности и торговле. Информация была опубликована на портале portnews. ru.

В России будут страховать высокорисковые экспортные проекты
Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, CC BY-SA 4.0

В заседании, прошедшем в Государственной Думе, принял участие Роман Чекушов, статс-секретарь и заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Участники заседания обсудили системные меры по развитию ВЭД России, механизмы развития кооперационного сотрудничества, особенности использования патентов зарубежных правообладателей и взаимную защиту инвестиций.

Говоря о стратегических направлениях российского экспорта на период до 2030 года, Роман Чекушов отметил, что в 2023 году произошла переориентация промышленного экспорта. Поставки металлургической продукции в страны Восточной Азии выросли на 73% в сопоставимых ценах 2020 года, а в Южную Америку — на 71%. Экспорт машиностроения в Южную и Центральную Африку увеличился на 354% и 165% соответственно.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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