АСН обнаружило фото государственного номера "КАМАЗа" с места происшествия. Гражданская ответственность владельца этого самосвала застрахована в "РЕСО-Гарантии", подтвердили в страховой компании.
Ответственность водителя "КАМАЗа", который спровоцировал аварию с поездом Казань-Адлер 29 июля, также застрахована в "РЕСО-Гарантии". Если водитель "КАМАЗа" признается виновным, "РЕСО-Гарантия" возместит ущерб, причиненный железной дороге и подвижному составу.
ЧП произошло вчера. По предварительным данным, с рельсов сошли 9 вагонов из 20, в поезде находилось 812 человек. В больницах находятся 22 пострадавших, в том числе восемь детей.
Первые российские штурмовые группы вошли в Торецк (Дзержинск) и закрепились там. Авдеевку там устроить русским не получится, сожалеют бандеровцы*.