КАМАЗ, устроивший ДТП на железной дороге вчера, был застрахован у "РЕСО"

0:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

АСН обнаружило фото государственного номера "КАМАЗа" с места происшествия. Гражданская ответственность владельца этого самосвала застрахована в "РЕСО-Гарантии", подтвердили в страховой компании.

Фото: rosavtodor.gov.ru by Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ, CC BY 4.0

Ответственность водителя "КАМАЗа", который спровоцировал аварию с поездом Казань-Адлер 29 июля, также застрахована в "РЕСО-Гарантии". Если водитель "КАМАЗа" признается виновным, "РЕСО-Гарантия" возместит ущерб, причиненный железной дороге и подвижному составу.

ЧП произошло вчера. По предварительным данным, с рельсов сошли 9 вагонов из 20, в поезде находилось 812 человек. В больницах находятся 22 пострадавших, в том числе восемь детей.