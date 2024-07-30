Акционеры "Росгосстраха" не обеспокоены его политикой

1:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

В процессе присоединения страховой компании "Пульс" к "Росгосстраху" акционеры, которые проголосовали против или не участвовали в голосовании, имели право требовать выкупа принадлежащих им акций "Росгосстраха".

Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Согласно информации, предоставленной "Росгосстрахом", только небольшая часть миноритарных акционеров (всего 210 из более чем 30 тысяч) обратились с требованием о выкупе акций на сумму около 33,9 миллионов рублей.

Ранее "Росгосстрах" объявил о своих планах присоединить к себе стартап "Пульс" в 2024 году. ООО СК "Пульс" — это цифровая страховая компания, входящая в группу "Росгосстрах". У компании более 300 тысяч клиентов и более 10 видов продуктов, включая страхование домов, квартир, спортсменов, туристов и так далее. В 2023 году страховые сборы стартапа достигли 1,2 миллиарда рублей при выплатах в 49 миллионов рублей. Однако компания получила запланированный убыток.