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Акционеры "Росгосстраха" не обеспокоены его политикой

1:12
Страхование

В процессе присоединения страховой компании "Пульс" к "Росгосстраху" акционеры, которые проголосовали против или не участвовали в голосовании, имели право требовать выкупа принадлежащих им акций "Росгосстраха".

Акционеры "Росгосстраха" не обеспокоены его политикой
Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Согласно информации, предоставленной "Росгосстрахом", только небольшая часть миноритарных акционеров (всего 210 из более чем 30 тысяч) обратились с требованием о выкупе акций на сумму около 33,9 миллионов рублей.

Ранее "Росгосстрах" объявил о своих планах присоединить к себе стартап "Пульс" в 2024 году. ООО СК "Пульс" — это цифровая страховая компания, входящая в группу "Росгосстрах". У компании более 300 тысяч клиентов и более 10 видов продуктов, включая страхование домов, квартир, спортсменов, туристов и так далее. В 2023 году страховые сборы стартапа достигли 1,2 миллиарда рублей при выплатах в 49 миллионов рублей. Однако компания получила запланированный убыток.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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