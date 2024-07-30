Совфед взЯлся проверить процесс формирования бюджета ФОМС

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В Совфеде изучат методику формирования бюджета ФОМС

Комитет Совета Федерации по социальной политике рассмотрит методику формирования бюджета ФОМС. Рассмотрение методики формирования бюджета ФОМС произойдет при обсуждении федерального бюджета на 2025-2027 гг.

Елена Перминова, глава комитета, заявила о необходимости более детального подхода к этому вопросу. Сенатор отметила, что вопрос медицинского страхования находится на особом контроле Совета Федерации. Бюджет ФОМС за 2023 г. был исполнен с профицитом, но регионам все равно не хватило средств. В прошлом году удалось увеличить субвенцию для регионов на 14%, но все равно есть серьезные недостатки.