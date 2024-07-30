Страховаться нужно даже при походе в театр

0:43 Your browser does not support the audio element. Страхование

В России готовят новые требования для организаторов массовых мероприятий.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, CC0

Депутаты предложили обязать организаторов концертов страховать зрителей от всех угроз. Документ обязывает устроителей зрелищных мероприятий отвечать за безопасность посетителей. В результате теракта в "Крокусе" пострадавшие не получили страховые выплаты. Законопроект уточняет требования к местам проведения концертов и выставок.

Организаторы должны будут сообщать властям о предстоящих мероприятиях за 30 дней. Зрителям могут разрешить устанавливать дополнительные правила поведения для безопасности.

Планируется страхование зрителей от всех рисков.