В России готовят новые требования для организаторов массовых мероприятий.
Депутаты предложили обязать организаторов концертов страховать зрителей от всех угроз. Документ обязывает устроителей зрелищных мероприятий отвечать за безопасность посетителей. В результате теракта в "Крокусе" пострадавшие не получили страховые выплаты. Законопроект уточняет требования к местам проведения концертов и выставок.
Организаторы должны будут сообщать властям о предстоящих мероприятиях за 30 дней. Зрителям могут разрешить устанавливать дополнительные правила поведения для безопасности.
Планируется страхование зрителей от всех рисков.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.