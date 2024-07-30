Услуга страховки от недобросовестности экспедиторов стала более востребованной

1:18 Your browser does not support the audio element. Страхование

Владельцы грузов стали чаще страховать ответственность экспедиторов за нарушение сроков доставки

Фото: unsplash.com by chuttersnap, PDM

Поставщики федеральных торговых сетей чаще страхуют грузы и ответственность экспедиторов. Рост спроса на страховки связан с увеличением штрафов за несвоевременную доставку.

Страхование грузов стало одним из лидеров по приросту сборов среди имущественных видов страхования. У страховых компаний растут убытки из-за удлинения маршрутов и роста тарифов. В 2023 году сборы по страхованию грузов выросли на 35%, в 1 квартале 2024 года — на 26%. Рост страховых сборов связан с изменениями логистических цепочек, ростом тарифов и стоимости грузов. Увеличение доли российских компаний в страховании перевозок нефти и снятие запрета на страхование экспортных перевозок также влияют на рост страховых сборов. Объем выплат по страхованию грузов вырос на 83,1% в 2021 году.

За последние два года число убытков в грузоперевозках выросло на треть, средний размер убытка — на 34%.