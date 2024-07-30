Петра Авена "раскулачили" в Великобритании на 1 млн.$

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Великобритания конфисковала у Петра Авена почти $1 млн и тысячи фунтов наличными

Управляющий имуществом Петра Авена передал более 750 тысяч фунтов стерлингов, чтобы завершить расследование против олигарха, которого британская полиция подозревает в уклонении от санкций.

Деньги были переданы после того, как жена Авена и управляющий имуществом признали, что средства были либо подлежащей возврату собственностью, либо предназначенными для использования в противоправной деятельности.

Расследование NCA продолжается второй год, и в рамках дела об уклонении от санкций в доме Авена прошли обыски, в результате которых были изъяты 30 тысяч фунтов стерлингов наличными. NCA обвинило Авена в том, что он является прокремлевским олигархом, который приобрел свое состояние перед развалом Советского Союза.

Расследование сосредоточилось на сумме около 3,7 млн фунтов стерлингов, переведенных в Великобританию из австрийского траста за несколько часов до введения европейских санкций. Авен пытается снять с себя санкции Великобритании, и его юристы настаивают на том, что счета должны быть разморожены, так как ограничения избыточны.