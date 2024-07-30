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"АльфаСтрахование" выявило самые опасные дороги Омска

0:55
Страхование

"АльфаСтрахование" проанализировало данные о ДТП в Омске.

"АльфаСтрахование" выявило самые опасные дороги Омска
Фото: hawk.ru by Николай Кривич / пресс-служба ХК "Авангард" is licensed under Официальный сайт ХК "Авангард"

Самым аварийным оказался проспект Мира (3,49% от общего числа происшествий). На втором месте ул. 10 лет Октября (3,42% ДТП). Улица Красный Путь переместилась на третью позицию (2,88% аварий). Замыкают топ-5 ул. Лукашевича (2,83%) и ул. Волгоградская (2,55%).

Омск страдает от большого наплыва транспортного потока и особенностей инфраструктуры. Проспект Мира — самая протяженная и дорогая улица города, привлекающая автолюбителей. Группа "АльфаСтрахование" — крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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