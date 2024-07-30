"АльфаСтрахование" проанализировало данные о ДТП в Омске.
Самым аварийным оказался проспект Мира (3,49% от общего числа происшествий). На втором месте ул. 10 лет Октября (3,42% ДТП). Улица Красный Путь переместилась на третью позицию (2,88% аварий). Замыкают топ-5 ул. Лукашевича (2,83%) и ул. Волгоградская (2,55%).
Омск страдает от большого наплыва транспортного потока и особенностей инфраструктуры. Проспект Мира — самая протяженная и дорогая улица города, привлекающая автолюбителей. Группа "АльфаСтрахование" — крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг.
Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.