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"СберСтрахование" выплатит страховки, пострадавшим от прорыва дамбы на Беломорканале

1:02
Страхование

"СберСтрахование" урегулирует убытки из-за прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале в упрощённом порядке.

Прорыв дамбы произошёл в Сегежском округе Республики Карелия 29 июля. Дачный кооператив "Балтийский" находится в направлении движения воды. Выплаты клиентам на основе минимального пакета документов.

Заявление на страховое событие через мобильное приложение "СберСтрахование" или по телефону 900. "СберСтрахование" ввело упрощённый порядок урегулирования убытков после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище.

ООО СК "Сбербанк страхование" — дочерняя компания "Сбербанка", специализирующаяся на имущественном и личном страховании, кроме страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка.

Объём собранной страховой премии за 2023 год составил 64,7 млрд рублей.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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