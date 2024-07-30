Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lada представила новую грузовую версию Niva Bronto с тентованным верхом
Риелтор Чурилов предрёк рост арендной платы за жильё 10% в августе
Тревел-блогер Друкер: получить шенгенскую визу поможет копия билетов на самолёт
Съёмки фильма "28 лет спустя" завершились
Как избежать обвисания кожи при быстром похудении: пять полезных советов
Анфиса Чехова поделилась подробностями о наборе веса
Икра из баклажанов: очень вкусна и в горячем, и в холодном виде
"Мутабор" проиграл суд по иску РАО и должен выплатить более полумиллиона рублей
Секреты безопасного сосуществования домашних питомцев

Прокуратура защитила права инвалида, которому отказывали в получении страховки

0:58
Страхование

Прокуратура защитила инвалида и добилась взыскания со страховой и банка свыше 1,5 млн р.

Прокуратура Свердловской области защищает права инвалида, которому отказали в выплате страховой суммы по договору добровольного страхования жизни. Инвалид получил инвалидность во время действия договора, но страховая компания отказалась выплатить страховую сумму.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании заболевания страховым случаем, выплате страхового возмещения, штрафа и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования и обязал страховую компанию перечислить страховую сумму в счет погашения задолженности по кредиту. Суд также взыскал со страховой компании штраф, компенсацию морального вреда и неосновательное обогащение.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Sohu: реакция России на планы Запада конфисковать её активы удивляет

Решение Группы семи выделить 50-миллиардный кредит Украине вызвало недовольство в России. И там знают, как ответить, считает автор материала Sohu.

В Китае удивились реакции России на планы Запада конфисковать её активы
Названы лучшие многолетники для сада
Какие многолетние цветы выбрать для сада: полезные советы садоводам
Грызня в западных альянсах нарастает, они развалят сами себя
Не читайте западных газет о Венесуэле. Мадуро победил честно
После затишья ВСУ возобновили попытки прорыва к многоэтажкам Волчанска Дмитрий Плотников Социалистическая экономика Венесуэлы восстанавливается, поэтому Мадуро переизбран Любовь Степушова С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: Генштаб ВСУ задумался о новых придумках "перемоги", под Покровском у Киева дела совсем плохи
Поезд Казань - Адлер потерпел крушение
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Почему нельзя гладить собаку по голове: ответ кинологов
Последние материалы
Россия и Бразилия проведут экспедицию вокруг Антарктиды
Toyota GR86 перестаёт продаваться в Европе, фокусируясь на японском рынке
Советы, как посадить инжир и ухаживать за ним
Новинки игр на ChinaJoy 2024: Astro Bot и Phantom Blade Zero
"Мир квартир" заметил преждевременный рост спроса на аренду жилья в РФ
Вишнёвый лимонад: готовим самостоятельно буквально за несколько минут
Домашнее обертывание от целлюлита: простой рецепт для упругой кожи
Стилисты раскритиковали наряд Ольги Бузовой
Газпром увеличил экспорт газа в Китай через "Силу Сибири"
Раскрываем секреты ночной активности домашних кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников