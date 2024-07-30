Прокуратура защитила права инвалида, которому отказывали в получении страховки

0:58 Your browser does not support the audio element. Страхование

Прокуратура защитила инвалида и добилась взыскания со страховой и банка свыше 1,5 млн р.

Прокуратура Свердловской области защищает права инвалида, которому отказали в выплате страховой суммы по договору добровольного страхования жизни. Инвалид получил инвалидность во время действия договора, но страховая компания отказалась выплатить страховую сумму.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании заболевания страховым случаем, выплате страхового возмещения, штрафа и компенсации морального вреда. Суд удовлетворил исковые требования и обязал страховую компанию перечислить страховую сумму в счет погашения задолженности по кредиту. Суд также взыскал со страховой компании штраф, компенсацию морального вреда и неосновательное обогащение.

Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.