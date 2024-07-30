"СОГАЗ" выплатит страховки пострадавшим при ЧП с поездом в Волгоградской области

0:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

"СОГАЗ" выплатит пассажирам поезда, сошедшего с рельсов после столкновения с "КАМАЗом".

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Веселков, CC BY-SA 3.0

Страховщиком ОСГОП по ЧП является "СОГАЗ". "СОГАЗ" готов выполнить обязательства по выплате возмещения пассажирам сошедшего с рельсов поезда Казань — Адлер. Пострадавшим пассажирам необходимо направить заявление на выплату и приложить необходимые документы. Размер выплат рассчитывается по таблице, утвержденной Постановлением Правительства РФ. За каждую травму полагается определенная сумма в зависимости от характера травмы.

Обратиться за выплатами можно после завершения лечения. Количество пострадавших выясняется. Аварию спровоцировал водитель "КАМАЗа", который хотел проскочить железнодорожный переезд.