Юристы страховой компании предотвратили необоснованную выплату 2,8 млн. рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Юристы предотвратили выплату 2,8 млн р. за испачканную монтажной пеной машину.

Фото: Wikipedia by Schekinov Alexey Victorovich, CC BY-SA 4.0

Истец требовал заменить детали авто, испачканные монтажной пеной. Суд первой инстанции удовлетворил требования истца. Юристы "Диджиталекса" доказали, что машину можно просто очистить. Волгоградский областной суд поддержал доводы юристов "Диджиталекса".

Страховая компания ООО "Диджиталекс" представляла интересы страховщика. Суд не назначил экспертизу и удовлетворил требования на основе немотивированного заключения истца. Юристы "Диджиталекса" подготовили апелляционную жалобу, указав на возможность уменьшения размера возмещения. Апелляция согласилась с доводами страховщика и назначила судебную экспертизу. Апелляция отменила решение суда и отказала в иске. Кассация оставила апелляционное определение без изменений.