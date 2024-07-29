Иск потерпевших в "Крокус Сити Холле" к "Ингосстраху" отклонён

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Замоскворецкий суд оставил без движения коллективный иск потерпевших в "Крокусе" к "Ингосстраху". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Фото: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области, CC BY 4.0

"Замоскворецкий районный суд Москвы оставил без движения иск потерпевших в "Крокус Сити Холле" к компании "Ингосстрах", — говорится в сообщении. Потерпевшие надеются на дальнейшее рассмотрение дела.

Выражение "оставить иск без движения" означает, что суд может принять иск к рассмотрению в будущем. Более того, суд может счесть основания иска достаточно обоснованными, как указано в открытых источниках.

Ранее "Ингосстрах" в упрощённом порядке урегулировал убытки клиентов, чьё имущество пострадало при теракте в "Крокус Сити Холле". Стоит отметить, что риск "теракт" не был включён клиентами в договор страхования гражданской ответственности, как сообщает RT.