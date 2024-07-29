СК "Абсолют Страхование" увеличила заметность в СМИ

0:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

СК "Абсолют Страхование" вошла в медиарейтинг ТОП-400 российских компаний и организаций по величине Индекса Заметности в СМИ.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Медиарейтинг подготовлен Системой мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа "СКАН-Интерфакс" совместно с РАСО. В 1 полугодии 2024 года внимание СМИ было сосредоточено на авиационном, добывающем, перерабатывающем, IT, банковском, финансовом, торговом и продовольственном секторах экономики.

В ТОП-400 вошли 10 универсальных страховых компаний России, включая СК "Абсолют Страхование". Компания заняла 324 строчку рейтинга, улучшив свой результат по сравнению с 2023 годом. Одна из приоритетных задач компании — повышение узнаваемости бренда и сотрудничество со СМИ.