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СК "Абсолют Страхование" увеличила заметность в СМИ

0:55
Страхование

СК "Абсолют Страхование" вошла в медиарейтинг ТОП-400 российских компаний и организаций по величине Индекса Заметности в СМИ.

СК "Абсолют Страхование" увеличила заметность в СМИ
Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

Медиарейтинг подготовлен Системой мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа "СКАН-Интерфакс" совместно с РАСО. В 1 полугодии 2024 года внимание СМИ было сосредоточено на авиационном, добывающем, перерабатывающем, IT, банковском, финансовом, торговом и продовольственном секторах экономики.

В ТОП-400 вошли 10 универсальных страховых компаний России, включая СК "Абсолют Страхование". Компания заняла 324 строчку рейтинга, улучшив свой результат по сравнению с 2023 годом. Одна из приоритетных задач компании — повышение узнаваемости бренда и сотрудничество со СМИ.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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