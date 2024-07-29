"Росгосстрах" выплатит 11 млн. рублей по ипотечному страхованию

1:27 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сумма страховой ответственности "Росгосстраха" по ипотечному договору составляет почти 11 миллионов рублей.

Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

"Покупка жилья в ипотеку — это важное решение, которое обязывает заёмщика к многолетним финансовым отношениям с банком. За это время может произойти непредвиденное с жильём или с самим заёмщиком, — говорит Юлия Соколова, директор филиала "Росгосстраха" в Ивановской области. — По статистике нашей компании, обращения по страховым случаям в частных домах происходят в 2,5 раза чаще, чем в многоквартирных. Самые дорогостоящие риски связаны с пожарами, которые также чаще случаются именно в частных домах. Комплексная программа ипотечного страхования поможет защитить финансовые интересы клиента и членов его семьи, а также выполнить кредитные обязательства перед банком".

Юлия Соколова отметила, что страхователь обратился в "Росгосстрах" по рекомендации своих знакомых, а также потому, что офис страховой компании расположен в той же местности, где находится его дом. После обстоятельной консультации с менеджером новый клиент "Росгосстраха" выразил намерение застраховать свой автомобиль. Как заметил сам страхователь, при выборе условий страховой защиты ему ближе живое общение с представителем компании, а не мессенджеры.