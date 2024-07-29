"РСХБ Страхование" начало выплаты пострадавшим от паводков в Приморье

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

АО СК "РСХБ-Страхование" осуществило первую выплату агропредприятию Приморского края по программе ЧС в размере 13,4 млн рублей.

Фото: FB ИФА РАН им. Обухова

Продолжительные ливни в июне 2024 года привели к затоплению посевов в ряде районов Приморского края. На начало июля пострадали ранние виды зерновых, соя и кукуруза на площади 113 тыс. га. В связи с подтоплением посевов и переувлажнением почвы был объявлен режим ЧС регионального характера.

Страховой компанией получены заявления от 27 пострадавших хозяйств. Бизнес-процессы компании выстроены таким образом, чтобы можно было максимально быстро и четко обрабатывать обращения пострадавших от стихии аграриев. АО СК "РСХБ-Страхование" продолжит работу по обращениям в связи с ЧС в Приморском крае.

Оставшиеся выплаты будут осуществлены в полном объеме в соответствии с условиями договора.