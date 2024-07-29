СК "Гайде" застраховала пожарных Алтая

0:33 Your browser does not support the audio element. Страхование

Договор страхования включает в себя следующие риски: получение травмы в результате несчастного случая во время исполнения трудовых обязанностей, инвалидность и смерть.

Фото: flickr.com by Бернард Спрагг. Новозеландец из Крайстчерча, Новая Зеландия, CC0

Территориальные добровольные пожарные подразделения являются частью общественных объединений пожарной охраны. Они участвуют в профилактике и тушении пожаров, а также в аварийно-спасательных работах на территориях одного или нескольких муниципальных образований.

Пожарные входят в категорию лиц, подлежащих обязательному страхованию.