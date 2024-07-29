Договор страхования включает в себя следующие риски: получение травмы в результате несчастного случая во время исполнения трудовых обязанностей, инвалидность и смерть.
Территориальные добровольные пожарные подразделения являются частью общественных объединений пожарной охраны. Они участвуют в профилактике и тушении пожаров, а также в аварийно-спасательных работах на территориях одного или нескольких муниципальных образований.
Пожарные входят в категорию лиц, подлежащих обязательному страхованию.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.