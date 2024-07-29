Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие растения помогут отгородиться от соседей
Рецепт приготовления карпаччо
В РКК "Энергия" показали кнопку разгерметизации в космическом корабле "Союз МС"
Певец Глеб Самойлов осрамился перед зрителями в Красноярске
СК "Гайде" застраховала пожарных Алтая
Три самые умные породы собак
Lucasfilm разочарована качеством "Звёздных войн: Опорная команда"
Самый массовый в Европе заплыв организовали в Нижнем Новгороде
4 простых правила для приготовления самого вкусного шашлыка

"Ингосстрах" выкупит задержанную в Турции россиянку

1:46
Страхование

Портал Profi. Travel получил информацию от компании "Ингосстрах" о том, что они готовы оплатить медицинские расходы туристки из Тюменской области, которая впала в кому в Турции и не может вернуться в Россию из-за незакрытого счёта за операцию.

Дочь женщины сообщила, что лечащий врач одобрил транспортировку, но госпиталь требовал сначала оплатить за проведённую операцию — около 1,7 млн рублей. По словам родственников, страховая компания отказала в выплате. Однако, как сообщили в "Ингосстрахе", чей полис приобрела россиянка, это не соответствует действительности.

""Ингосстрах" находится на связи с клиентом. Информация о том, что компания не собирается выплачивать возмещение, является недостоверной. "Ингосстрах" выполнит все свои обязательства перед клиентом в рамках договора страхования", — сообщили Profi. Travel в компании.

Счёт за операцию будет оплачен, уточнили в "Ингосстрахе". Однако сообщить, когда планируется возвращение туристки в Россию для лечения в московской клинике, с которой у семьи есть договорённость, там не смогли. Пока у страховой компании такой информации нет.

Жительница Тюменской области прилетела в Сиде ещё 22 июня, на отдыхе у неё случился сердечный приступ, ей оказали медицинскую помощь и туристка уже готовилась к возвращению в Россию, но состояние её здоровья ухудшилось, потребовалась срочная операция на сердце. Сейчас туристка, по словам её родных, находится в стабильно-тяжёлом состоянии в коме в госпитале Антальи.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ

На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.

Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ
Упакуйте чемодан как профи: секреты опытных путешественников
10 лучших лайфхаков для упаковки чемодана: как сэкономить место и не забыть важные вещи
Знаки на Олимпиаде в Париже предсказывают гибель западной цивилизации
Президент РФ Владимир Путин обещал зеркальный ответ на размещение американских ракет в Германии
Сам по себе коллаген не является панацеей для красоты Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
ЕК требует от Кипра вернуть €68 млн из-за скандала с газовым терминалом
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
ВС РФ осуществили очередной прорыв в Часовом Яре
Последние материалы
Какие растения помогут отгородиться от соседей
Рецепт приготовления карпаччо
В РКК "Энергия" показали кнопку разгерметизации в космическом корабле "Союз МС"
Певец Глеб Самойлов осрамился перед зрителями в Красноярске
СК "Гайде" застраховала пожарных Алтая
Три самые умные породы собак
"Ингосстрах" выкупит задержанную в Турции россиянку
Lucasfilm разочарована качеством "Звёздных войн: Опорная команда"
Самый массовый в Европе заплыв организовали в Нижнем Новгороде
4 простых правила для приготовления самого вкусного шашлыка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников