"Ингосстрах" выкупит задержанную в Турции россиянку

1:46 Your browser does not support the audio element. Страхование

Портал Profi. Travel получил информацию от компании "Ингосстрах" о том, что они готовы оплатить медицинские расходы туристки из Тюменской области, которая впала в кому в Турции и не может вернуться в Россию из-за незакрытого счёта за операцию.

Дочь женщины сообщила, что лечащий врач одобрил транспортировку, но госпиталь требовал сначала оплатить за проведённую операцию — около 1,7 млн рублей. По словам родственников, страховая компания отказала в выплате. Однако, как сообщили в "Ингосстрахе", чей полис приобрела россиянка, это не соответствует действительности.

""Ингосстрах" находится на связи с клиентом. Информация о том, что компания не собирается выплачивать возмещение, является недостоверной. "Ингосстрах" выполнит все свои обязательства перед клиентом в рамках договора страхования", — сообщили Profi. Travel в компании.

Счёт за операцию будет оплачен, уточнили в "Ингосстрахе". Однако сообщить, когда планируется возвращение туристки в Россию для лечения в московской клинике, с которой у семьи есть договорённость, там не смогли. Пока у страховой компании такой информации нет.

Жительница Тюменской области прилетела в Сиде ещё 22 июня, на отдыхе у неё случился сердечный приступ, ей оказали медицинскую помощь и туристка уже готовилась к возвращению в Россию, но состояние её здоровья ухудшилось, потребовалась срочная операция на сердце. Сейчас туристка, по словам её родных, находится в стабильно-тяжёлом состоянии в коме в госпитале Антальи.