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Абандон в страховании и условия его наступления

1:21
Страхование

Абандон — это отказ страхователя от своих прав на застрахованное имущество в пользу страховщика с целью получения страховой выплаты в размере полной страховой суммы.

Абандон в страховании и условия его наступления
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Условия наступления абандона могут различаться в зависимости от конкретных условий договора страхования и законодательства страны, где он применяется. Однако обычно абандон наступает в следующих случаях:

Имущество не подлежит восстановлению после страхового случая или его восстановление экономически нецелесообразно.
Страхователь не имеет возможности использовать застрахованное имущество по назначению после страхового случая.
Застрахованное имущество полностью погибло или пропало без вести.
Для того чтобы оформить абандон, страхователь должен предоставить страховщику заявление об отказе от имущества в пользу страховой компании и документы, подтверждающие наступление страхового случая и невозможность восстановления имущества. После этого страховщик выплачивает страхователю полную страховую сумму.

Однако стоит учесть, что абандон может быть ограничен или запрещён условиями договора страхования. Поэтому перед тем как принимать решение об абандоне, необходимо внимательно изучить условия договора и проконсультироваться со специалистом.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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