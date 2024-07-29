С каких доходов страховой компании взимается налог?

Налоговый кодекс Российской Федерации определяет особенности доходов страховых организаций. Рассмотрим состав доходов страховщика, с акцентом на доходы от страховой деятельности.
К доходам страховщиков относятся следующие поступления от страховой деятельности:
1. Страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования. Этот вид дохода является наиболее значимым для действующего страховщика.
2. Суммы уменьшения (возврата) страховых резервов, сформированных в предыдущие отчётные периоды, с учётом изменения доли перестраховщиков в страховых резервах. Этот вид дохода и ряд последующих возникают при активном участии прямого страховщика в операциях перестрахования.
3. Вознаграждения и тантьемы (форма вознаграждения страховщика от перестраховщика) по договорам перестрахования.
4. Вознаграждения от страховщиков по договорам сострахования. Этот вид дохода включается в состав доходов, если страховщик участвует в операциях сострахования и заключил договор о совместной деятельности с другими страховщиками.
5. Суммы возмещения перестраховщиками доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование.
6. Суммы процентов на депо премий по рискам, принятым в перестрахование.
Также доходы от реализации права требования страхователя к лицам, ответственным за ущерб, перешедшего к страховщику согласно действующему законодательству. Например, этот вид дохода может возникать у страховщика при участии в операциях страхования в морском торговом мореплавании. В этом случае устанавливается абандон — когда имущество застраховано от гибели, страхователь или выгодоприобретатель может заявить страховщику об отказе от своих прав на застрахованное имущество и получить всю страховую сумму.
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