С каких доходов страховой компании взимается налог?

2:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Налоговый кодекс Российской Федерации определяет особенности доходов страховых организаций. Рассмотрим состав доходов страховщика, с акцентом на доходы от страховой деятельности.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

К доходам страховщиков относятся следующие поступления от страховой деятельности:

1. Страховые премии (взносы) по договорам страхования, сострахования и перестрахования. Этот вид дохода является наиболее значимым для действующего страховщика.

2. Суммы уменьшения (возврата) страховых резервов, сформированных в предыдущие отчётные периоды, с учётом изменения доли перестраховщиков в страховых резервах. Этот вид дохода и ряд последующих возникают при активном участии прямого страховщика в операциях перестрахования.

3. Вознаграждения и тантьемы (форма вознаграждения страховщика от перестраховщика) по договорам перестрахования.

4. Вознаграждения от страховщиков по договорам сострахования. Этот вид дохода включается в состав доходов, если страховщик участвует в операциях сострахования и заключил договор о совместной деятельности с другими страховщиками.

5. Суммы возмещения перестраховщиками доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование.

6. Суммы процентов на депо премий по рискам, принятым в перестрахование.

Также доходы от реализации права требования страхователя к лицам, ответственным за ущерб, перешедшего к страховщику согласно действующему законодательству. Например, этот вид дохода может возникать у страховщика при участии в операциях страхования в морском торговом мореплавании. В этом случае устанавливается абандон — когда имущество застраховано от гибели, страхователь или выгодоприобретатель может заявить страховщику об отказе от своих прав на застрахованное имущество и получить всю страховую сумму.