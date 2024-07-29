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Что такое субординированный займ в страховании?

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Страхование

Субординированный заём – это привлечение страховщиком денежных средств по договору займа на следующих условиях:

Что такое субординированный займ в страховании?
Фото: mos.ru is licensed under public domain

* срок предоставления денежных средств – не менее пяти лет, без права их истребования до истечения этого срока;

* процентная ставка не может превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную в полтора раза, действующую на момент заключения договора займа.

В случае нарушения страховщиком нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, он обязан представить в орган страхового надзора план по улучшению своего финансового положения.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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