Что такое субординированный займ в страховании?

Субординированный заём – это привлечение страховщиком денежных средств по договору займа на следующих условиях:
* срок предоставления денежных средств – не менее пяти лет, без права их истребования до истечения этого срока;
* процентная ставка не может превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную в полтора раза, действующую на момент заключения договора займа.
В случае нарушения страховщиком нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, он обязан представить в орган страхового надзора план по улучшению своего финансового положения.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.