Что такое субординированный займ в страховании?

0:38 Your browser does not support the audio element. Страхование

Субординированный заём – это привлечение страховщиком денежных средств по договору займа на следующих условиях:

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* срок предоставления денежных средств – не менее пяти лет, без права их истребования до истечения этого срока;

* процентная ставка не может превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную в полтора раза, действующую на момент заключения договора займа.

В случае нарушения страховщиком нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, он обязан представить в орган страхового надзора план по улучшению своего финансового положения.