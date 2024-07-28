Чем финансовая устойчивость страховщика отличается от платёжеспособности?

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Финансовая устойчивость страховщика — это его способность выполнять взятые на себя обязательства в любой момент времени, особенно когда речь идёт о действующих договорах страхования.

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Платёжеспособность страховщика означает его способность удовлетворить все свои обязательства на конкретную дату. Именно на эту дату определяется уровень финансовой устойчивости страховой компании.

Чтобы оценить соотношение стоимости активов страховщика и его обязательств, мы используем следующую формулу:

Стоимость активов страховщика > стоимости принятых обязательств.

В практике страхования также используется понятие «маржа платёжеспособности». Это часть собственных средств страховой компании, которая может быть направлена на покрытие обязательств.

При расчёте нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховая организация может учитывать полученные субординированные займы. Однако их размер не должен превышать 1/4 от величины собственных средств (капитала).