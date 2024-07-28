Чем финансовая устойчивость страховщика отличается от платёжеспособности?

Финансовая устойчивость страховщика — это его способность выполнять взятые на себя обязательства в любой момент времени, особенно когда речь идёт о действующих договорах страхования.
Платёжеспособность страховщика означает его способность удовлетворить все свои обязательства на конкретную дату. Именно на эту дату определяется уровень финансовой устойчивости страховой компании.
Чтобы оценить соотношение стоимости активов страховщика и его обязательств, мы используем следующую формулу:
Стоимость активов страховщика > стоимости принятых обязательств.
В практике страхования также используется понятие «маржа платёжеспособности». Это часть собственных средств страховой компании, которая может быть направлена на покрытие обязательств.
При расчёте нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств страховая организация может учитывать полученные субординированные займы. Однако их размер не должен превышать 1/4 от величины собственных средств (капитала).
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